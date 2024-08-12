Военнопленный ВСУ заявил о бесцельности нападения на Курскую область

Фото: president.gov.ua

Военнопленный ВСУ, участвовавший в атаке на Курскую область и назвавшийся Русланом Полторацким, сообщил о бесцельности нападения и призвал сослуживцев сложить оружие. Видеокадры его слов опубликовала ФСБ РФ.

"Это все фигня, эта вся затея", – отметил Полторацкий.

Как отметил украинец, война между странами не нужна.

"Только два русских народа убивают друг друга – и все. Это надо заканчивать... Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте", – добавил военнопленный.

Также военнопленный рассказал, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля. По словам бойца ВСУ, украинские войска должны были дойти до Курска и Белгорода. Кроме того, украинец сказал, что нападение на Курскую область планируется использовать для переговоров с РФ.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Из приграничных районов региона на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей.

Между тем Владимир Путин назвал главной задачей выбить противника с территории Курской области. Он подчеркнул, что Киев выполняет волю западных хозяев, которые воюют с Россией руками украинцев.

