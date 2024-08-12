Пленный ВСУ заявил, что его подразделение готовили к атаке на Курскую область с 28 июля

Видео: пресс-служба ЦОС ФСБ РФ

Военнопленный ВСУ Руслан Полторацкий признался, что его подразделение готовили к нападению на Курскую область с 28 июля, это следует из видеокадров ФСБ РФ.

По его словам, украинские войска должны были дойти до Курска и Белгорода. Кроме того, украинец отметил, что нападение на Курскую область планируется использовать для переговоров с РФ. Как уточнил военнопленный, основная цель заключалась в захвате территорий, чтобы после этого в ходе мирных переговоров обменять их.

Он добавил, что среди нападавших на регион присутствовали граждане Великобритании, Франции и Польши. Более того, пленный солдат ВСУ указал, что его руководство назвало атаку на Курскую область последней надеждой Украины.

Он также сообщил о приказе расстреливать жителей Курской области на месте за оказание ими сопротивления. Также, по его словам, при заходах в населенные пункты военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их.

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Позже на территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 11 августа, ВСУ потеряли до 1 350 солдат, а также 29 танков и 23 бронетранспортера.

