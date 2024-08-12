Пленный солдат ВСУ заявил о приказе расстреливать жителей Курской области за сопротивление

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Плененный в Курской области украинский военный сообщил о приказе расстреливать местных жителей на месте за оказание ими сопротивления, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Речь идет о военнослужащем 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которого задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей. Во время боя пленного бросили его сослуживцы, после чего он попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан.

Также, по данным спецслужб, при заходах в населенные пункты военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Врио губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что оперативная обстановка на территории региона остается сложной.

Позже на территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, ВСУ в этой атаке потеряли 1 350 солдат.