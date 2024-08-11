ВСУ потеряли до 230 военных на курском направлении за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия потеряла до 230 бойцов на курском направлении за минувшие сутки. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства обороны России.

Противник лишился 38 единиц бронетехники, в том числе семи танков, трех бронетранспортеров Stryker, боевой машины пехоты и 28 боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ потеряли семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, комплекс ЗРК "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

Российским войскам удалось пресечь попытки прорыва вражеских войск в районе населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь и в Беловском районе Курской области.

Выяснилось, что всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 1 350 солдат, а также 29 танков и 23 бронетранспортера, уточнили в оборонном ведомстве.

До тысячи украинских солдат проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате российским войскам удалось остановить продвижение киевских боевиков, а позднее враг начал отступление.

11 августа Росгвардия уничтожила 12 украинских военных и танк противника в Курской области. Позже оборудованные позиции боевиков удалось обнаружить в лесополосе. В итоге расчетом российского дрона было ликвидировано до двух десятков солдат ВСУ.

В МИД РФ подчеркнули, что ВС РФ жестко ответят на удары Киева по российским регионам.

