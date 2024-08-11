Росгвардия уничтожила 12 солдат ВСУ и танк противника в Курской области

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники СОБР "Кмет" управления Росгвардии по Курской области уничтожили 12 украинских боевиков и единицы военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сначала спецназовцы при помощи ударного БПЛА ударили по танку Т-72 и двум бронемашинам "Козак", уничтожив 12 солдат противника. Позже оборудованные позиции боевиков удалось обнаружить в лесополосе. В итоге расчетом другого российского дрона было уничтожено до двух десятков солдат ВСУ.

Ранее российская система ПВО за ночь сбила четыре ракеты "Точка-У" над Курской областью. В это же время украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Курске. В результате погибших нет.

До тысячи украинских военных проникли на территорию области 6 августа. В результате российским войскам удалось заставить силы Киева начать отступление. Потери украинцев составили до 1 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

