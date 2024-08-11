Число пострадавших после атаки ВСУ на дом в Курске достигло 15 человек

Фото: телеграм-канал "ЧП Курск . Новости Курска. 46 регион."

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске достигло 15 человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Прошлая ночь в Курской области была сложной", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, все пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь. Также Смирнов дал поручение как можно скорее подготовить документы тем, чье имущество было повреждено.

По данным областного Минздрава, вызов в скорую помощь поступил за две минуты до полуночи, а первая бригада специалистов прибыла уже через 8 минут. Отмечается, что из 15 человек были госпитализированы 10. Среди пострадавших детей нет.

Сбитая украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Курске в ночь на 11 августа. В самом доме были выбиты окна, повреждены балконы, однако несущие конструкции не повреждены. После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось быстро потушить.

