Более 2 тыс человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки

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Более 2 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки, заявил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

По его словам, всего в пунктах временного размещения находятся 8 тысяч человек, среди которых более 2,2 тысячи детей. Шаров уточнил, что автоколонны доставили в регион уже свыше 900 тонн гуманитарной помощи.

"Всего в Курскую область уже прибыли 33 гуманитарных колонны МЧС России", – передает ТАСС слова Шарова.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российская армия взяла под контроль ситуацию в Курской области. По его словам, сейчас идет чистка населенных пунктов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинской армией. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 12 августа, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков. Также уничтожены 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 4 зенитных ракетных комплекса и другая техника.

