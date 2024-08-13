Алаудинов заявил об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ под Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на курском направлении уже остановлено, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы. Противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось", – цитирует его ТАСС.

Бои с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский признал ответственность за нападение ВСУ на регион.

По данным на вечер 12 августа, под контролем украинцев находятся 28 населенных пунктов области, также неизвестна судьба порядка 2 тысяч человек, проживающих там. В частности, остается тяжелой обстановка в городе Суджа.

В регионе из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск за все время боевых действий на этом направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

