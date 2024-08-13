ВСУ потеряли до 2 030 военных за время боевых действий на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ потеряли до 2 030 военных и 35 танков за время боевых действий в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, также уничтожены 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 4 зенитных ракетных комплекса, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.

В течение суток российские военные пресекли попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Российская армия отразила атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.

В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военных и 4 БТР Stryker. Также в плен взяли шесть боевиков ВСУ.

В районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника.

Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области. Всего за сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, 8 бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.

Бои с военными ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 12 августа, под контролем украинцев находятся 28 населенных пунктов области. Судьба двух тысяч человек неизвестна. Погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

