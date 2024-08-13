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Запад сменит президента Украины Владимира Зеленского в сентябре. Об этом радио КП сообщил политолог Сергей Марков.

По его словам, около 83% американцев предполагают, что текущий конфликт между Россией и США может перерасти в ядерную войну, поэтому многие не будут голосовать за Демократическую партию. Поэтому, считает политолог, кандидату от этой партии Камале Харрис нужно будет до президентских выборов договариваться с Кремлем, а Зеленский против этого и намерен продлить СВО до последнего украинцы.

"По этой причине и есть вероятность, что его устранят в сентябре", – объяснил политолог.

О возможной смене Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова сообщила Служба внешней разведки РФ. По мнению западных стран, Аваков является подходящим кандидатом на этот пост, так как он имеет тесные связи с украинскими националистическими формированиями и с лидерами стран Европы, говорится в сообщении.

В СВР указали на то, что США хотят видеть на должности президента Украины более управляемую и менее коррумпированную фигуру, поэтому ищут варианты, которые подойдут большинству на Западе. Это, как считают в Белом доме, поможет американской стороне лучше подготовиться к началу переговоров с РФ по урегулированию конфликта.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко также считает, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может вынудить Зеленского покинуть пост. Он добавил, что также бывший президент США будет настаивать на том, чтобы новый глава парламента заключил мирное соглашение с обоюдными уступками.

