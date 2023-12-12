Песков заявил, что СВР говорит о замене Зеленского на основе "специфической информации"

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Служба внешней разведки (СВР) делает выводы о поиске преемника Владимиру Зеленскому в западных кругах, основываясь на своей "специфической информации". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы", – сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, речь о замене Зеленского может идти в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник в эфире радиостанции "Комсомольская правда" предположил, что после ухода у Зеленского "вряд ли будет тихая жизнь" в другой стране.

"Он останется в истории как кровавый диктатор, в которого преобразился очень благообразный комик", – заявил он.

Ранее в заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ говорилось, что ЕС ищет преемника Владимиру Зеленскому. Среди возможных кандидатов упоминались Валерий Залужный, Алексей Арестович, Виталий Кличко и другие. Согласно данным российской спецслужбы, такие варианты поднимались в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре 2023 года встречи министров иностранных дел стран ЕС.

