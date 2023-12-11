В СВР заявили, что ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве замены Зеленского

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Страны ЕС изучают среди возможных преемников Владимира Зеленского главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления директора СВР Сергея Нарышкина.

Согласно данным российской спецслужбы, такие варианты поднимались в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре 2023 года встречи министров иностранных дел стран ЕС. Помимо этого, руководители МИД стран блока считают, что возглавить страну могли бы глава офиса президента Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) или мэр Киева Виталий Кличко.

"По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что подобный сценарий предполагает прекращение огня между РФ и Украиной в момент, когда украинские войска полностью утратят наступательный потенциал. Позже Нарышкин уточнил, что обсуждения перечисленных кандидатур осуществляются "серьезными людьми в серьезных центрах".

Согласно информации СВР, высокопоставленные чиновники Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. В качестве причины такого решения называются несбывшиеся обещания украинского президента победить Россию на фронте, а также его хамство в общении с зарубежными коллегами. Кроме того, причиной необходимости заменить Зеленского чиновники называют беспредельные кумовство и коррупция на Украине.

"Но главное – это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", – отметили в СВР.

Западные чиновники также считают, что Зеленский зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с Россией до победного конца, отметили в спецслужбе. В этой связи украинский лидер не способен при необходимости стать стороной переговоров с РФ "в интересах временного "замораживания" конфликта и спасения русофобского киевского режима".

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