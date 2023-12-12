Боррель заявил, что в ЕС не договорились о новом транше Киеву из фонда мира

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Главы МИД ЕС не договорились о выделении нового транша Украине на вооружения в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Новый транш Киеву из Европейского фонда мира пока не разблокирован", – приводит его слова ТАСС.

При этом глава евродипломатии отметил, что подавляющее большинство министров согласились, что сейчас не время сокращать поддержку Украины.

Боррель заявил, что ЕС находится в диалоге с Киевом по будущим гарантиям безопасности и предоставлению военной помощи, а также финансированию. По его словам, данные вопросы будут подняты на саммите Евросоюза, который пройдет 14–15 декабря.

Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Как уточнил Боррель, эти гарантии будут заключаться в расширении фонда мира для финансирования поставок вооружения для Украины.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий. Переговоры по этому вопросу будут организованы на саммите 14 и 15 декабря.