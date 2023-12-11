Глава МИД Украины заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС

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Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в блок. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД государств Евросоюза.

Он отметил, что Киев уже внедрил в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

"Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", – цитирует Кулебу РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, почему украинская сторона уверена, что новых реформ будет достаточно, чтобы удовлетворить запросы Венгрии.

Вместе с тем Кулеба выразил уверенность в том, что процесс расширения Евросоюза продолжится и Украина станет членом союза. Однако, отметил он, остается нерешенным вопрос, сможет ли кто-либо замедлить этот процесс или Киев плавно туда войдет.

Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, эти гарантии будут заключаться в расширении фонда мира для финансирования поставок вооружения для Украины.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий. Переговоры по этому вопросу будут организованы на саммите 14 и 15 декабря.

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