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Спецслужбы Великобритании остановили свой выбор на главнокомандующем украинской армией Валерии Залужном в качестве замены Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший работник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

"Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась, и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", – сказал он в опубликованном на YouTube-канале ролике.

По мнению экс-сотрудника американской спецслужбы, необходимость в поиске замены Зеленскому появилась из-за провала ВСУ и нежелания украинского лидера идти на переговоры с РФ. Через Залужного Запад намерен убедить киевское руководство пойти на компромисс с Москвой, считает Джонсон.

До этого Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва неизвестного устройства. Оно находилось в одном из подарков, который был адресован Частякову в день его рождения. По версии МВД Украины, подарок был получен майором от коллеги.



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