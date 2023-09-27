На Украине допросили главкома ВСУ по делу о сдаче части Херсонской области – СМИ

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Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного допросили по уголовному делу о сдаче Херсонской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинскую службу BBC.

По информации источника, следователи побеседовали с главнокомандующим ВСУ, не вызывая его официально на допрос. В связи с этим у Залужного пока нет какого-то процессуального статуса, однако он может появиться позже, добавило издание.

"Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют "делом Залужного", – отметили в сообщении.

Ранее появилась информация, что расследование по этому уголовному делу идет полтора года. При этом на тот момент уже допросили представителей военного командования и гражданских властей: командующего Минобороны Украины Сергея Наева, бывших командующих группировкой "Юг" Андрея Ковальчука и Андрея Соколова.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины