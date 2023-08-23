Экс-агент ЦРУ заявил, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления

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Украинский президент Владимир Зеленский обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступления. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", – считает эксперт.

По мнению Джонсона, о разгроме украинских сил красноречиво говорит решение украинских властей о запрете допуска представителей мировой прессы на фронт. Он отмечает, что теперь СМИ не смогут показать, насколько плохи дела на передовой у ВСУ.

Ранее СМИ сообщали о том, что военные стратеги и западные политики уже начинают размышлять над новым украинским наступлением весной 2024 года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что, подводя предварительные итоги боевых действий, можно сказать, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

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