ВС РФ впервые ликвидировали в зоне СВО испанский миномет Alakran

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России впервые ликвидировали в зоне спецоперации испанский миномет Alakran. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Объект был уничтожен российскими военными на херсонском направлении. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали три автомобиля украинской армии.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих", – добавил Конашенков.

До этого стало известно, что в ночь на 14 августа российские силы ударили по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Удары были нанесены путем использования морского оружия. Действиями цель удара была достигнута.



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