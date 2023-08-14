ВС РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск. Объекты были уничтожены, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, при ударе ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности морского базирования. Уточняется, что катера задействовались для террористических атак. Минобороны РФ добавило, что цель удара была достигнута.

В ночь на 4 августа ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

До этого киевский режим также осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 километрах от Севастополя. Катера были ликвидированы огнем из вооружения кораблей РФ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что российская сторона перехватила инициативу на фронте после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он добавил, что украинские силы продолжают попытки продвинуться, но не могут приблизиться даже к первой основной линии обороны армии РФ.

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