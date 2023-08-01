МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на корабли Черноморского флота

Фото: министерство обороны РФ

Киевский режим осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 километрах от Севастополя. Об этом заявило Минобороны РФ в официальном телеграм-канале.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. Согласно информации, катера Киева были ликвидированы огнем из вооружения кораблей РФ. Они продолжают выполнение своих задач.

До этого сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Уточнялось, что был задержан завербованный военнослужащий ВМФ. У него изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Также ранее украинские боевики предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота "Сергей Котов", который выполнял задачи в районе Севастополя. Минобороны РФ отметило, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1 000 и 800 метров. Пострадавших в результате атаки нет.

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