ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что задержан завербованный военнослужащий ВМФ. У него изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Белгородской области был задержан местный житель, пытавшийся купить взрывчатые вещества и устройства с целью их перепродажи. Как уточняли в пресс-службе регионального УФСБ, было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ".

До этого ФСБ при совместной работе с сотрудниками МВД РФ смогли задержать 25-летнего мужчину, который готовил серию терактов в Оренбургской области. Добавлялось, что злоумышленник действовал по указанию украинских спецслужб.

ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области