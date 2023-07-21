Перекупщика взрывчатки задержали в Белгородской области

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В Белгородской области задержали местного жителя, пытавшегося купить взрывчатые вещества и устройства с целью их перепродажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Злоумышленника задержали во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое. В ходе расследования спецслужбы выяснили, что фигурант собирался продать их на территории России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ". Задержанный оказался уроженцем Белгорода.

Ранее ФСБ при совместной работе с сотрудниками МВД РФ смогли задержать 25-летнего мужчину, готовившегося совершить серию терактов в Оренбургской области. Злоумышленник действовал по указанию украинских спецслужб.

Отмечалось, что задержанный намеревался поджечь шкаф релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги и военкомат Орска и отдела ФСБ РФ. Также мужчина планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины.



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