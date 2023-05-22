Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины

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Благодаря совместной работе ФСБ России и МВД РФ удалось задержать 25-летнего мужчину, который готовился совершить серию терактов в Оренбургской области. Уточняется, что злоумышленник действовал по указанию украинских спецслужб. Об этом рассказали специалисты Центра общественных связей ФСБ.

"Задержан гражданин РФ 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ РФ", – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчина собирался вступить в ряды военнослужащих украинской армии, чтобы участвовать в боях против российских войск.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

Преступную деятельность пресекли на этапе подготовки, уточнили в ФСБ. Координаторами действий злоумышленников были представители ГУР Минобороны Украины. Они причастны к подготовке теракта как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.

