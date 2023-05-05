ФСБ предотвратила теракт разведки Украины в отношении одного из руководителей ЗАЭС

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Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. О происшествии рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Диверсия готовилась агентами главного управления разведки украинского министерства обороны.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб", – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Преступную деятельность удалось пресечь на этапе подготовки, уточнили в ФСБ. Координаторами действий злоумышленников были представители ГУР Минобороны Украины. Они причастны к подготовке теракта как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.

Силовики изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, а также боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. В отношении двух украинских агентов возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

3 мая правоохранители предотвратили подготовку покушений Главного управления разведки Минобороны Украины на руководителей Крыма. Помимо главы Крыма Сергея Аксенова, злоумышленники планировали посягательства на председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также украинская сторона хотела провести теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

ФСБ задержала шесть россиян и украинцев, а также гражданина Украины и Болгарии, который был причастен к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.



ФСБ разоблачила сеть украинских агентов, которые готовили взрывы в Крыму