ФСБ пресекла диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Крыма

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ФСБ пресекла диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы Крыма. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", – говорится в сообщении.

ФСБ провела обыски в его месте жительства. Там правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб. Они координировали работу задержанного.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила деятельность одного из главарей ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация). По данным ведомства, он планировал теракты в Москве и Новосибирске.

Правоохранители выяснили, что задержанный создал террористическую ячейку с применением самодельных взрывных устройств. Теракты предполагалось осуществить в местах массового скопления людей.