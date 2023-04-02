В Херсонской области раскрыли террористов, планировавших теракты в Новой Каховке – Сальдо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Херсонской области была раскрыта ячейка украинских террористов, планировавших устроить теракт в людных местах в Новой Каховке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов также обнаружили несколько схронов с взрывчатыми веществами в большом объеме – они были изъяты и уничтожены.

"В рамках полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя", – рассказал Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области выразил благодарность правоохранителям, обеспечивающим безопасность мирных жителей региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Также ВС РФ уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны.

До этого МВД России объявило в розыск актера Кирилла Канахина, которого подозревают в участии в атаке на село в Брянской области. Канахина разыскивают по статье Уголовного кодекса, но не сообщается, по какой конкретно.

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