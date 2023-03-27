МВД объявило в розыск актера Канахина, подозреваемого в атаке на село в Брянской области

Фото: ЦОС ФСБ России

МВД России объявило в розыск актера Кирилла Канахина, которого подозревают в участии в атаке на село в Брянской области. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.

Канахина разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой конкретно, не сообщается.

Канахин ранее был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма "Никто не знает про секс 2", кроме того, актер снимался в сериалах, в том числе в "Глухарь 3".

Ранее стало известно, что МВД разыскивает предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина. До этого он был внесен в перечень террористов и экстремистов.

2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также "Русского добровольческого корпуса", который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин.



Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск

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