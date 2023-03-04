Брянский мальчик Федор рассказал о ранении украинскими диверсантами

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Состояние юного жителя Брянской области Федора, получившего ранение при атаке украинских диверсантов на регион, остается тяжелым. О произошедшем мальчик рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля", – поделился он.

Сейчас врачи продолжают наблюдать за состоянием раненного ребенка. Федор обеспечен необходимым лечением.

В свою очередь, власти региона готовят документы для награждения юного жителя медалью "За отвагу".

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Диверсантов ликвидировала ФСБ России. Сообщалось, что нападение совершили участники двух украинских ДРГ. По некоторым данным, одно из них была группировка "Русский добровольческий корпус".

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



Мальчика, пострадавшего в Брянской области, наградили медалью

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