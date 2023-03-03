Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти несут ответственность за теракт в Брянской области Российской Федерации, передает РИА Новости.

"С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области", – заявил дипломат.

По мнению Антонова, Вашингтон уже причастен к трагедии, потому что стоит за теми, кто расстрелял мирных жителей.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.

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