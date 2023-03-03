Брянские власти сообщили о втором раненом при нападении украинских диверсантов

Фото: AP Photo/Libkos

Кроме десятилетнего мальчика Федора, огнестрельное ранение в результате нападения украинских диверсантов на села в Брянской области получил мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Климовского района.

"Мужчина еще один пострадал, огнестрельное ранение (получил. – Прим. ред.) в Сушанах. Из-за забора выглядывал. Помощь ему оказана, он дома", – отметили там.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жизни мальчика уже ничего не угрожает. Федор перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю. Он находится в стабильном состоянии. С ребенком уже работают психологи. Ему проведут все реабилитационные мероприятия.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



Врачи успешно провели операцию раненному в Брянской области мальчику

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