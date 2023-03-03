Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, спасшего двух девочек, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эти поступки будут отмечены.

"Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане был ранен мальчик 2012 года рождения. Он получил ранение, но вывел двух других детей и помог им спрятаться. Власти региона подготовят документы для представления к награждению за отвагу пострадавшего мальчика.

Его жизни уже ничего не угрожает. 10-летний Федор перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю. Сейчас он находится в стабильном состоянии. С ребенком уже работают психологи. Ему проведут все реабилитационные мероприятия.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. Изначально глава региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем и одном раненом.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Эту информацию позже не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.

В Климовском районе было обнаружено большое количество взрывных устройств, сообщили в ФСБ. В ведомстве также подтвердили, что ситуация в местных населенных пунктах взята под полный контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!