Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Силовики обнаружили большое количество взрывных устройств в Климовском районе Брянской области, подвергшемся атаке со стороны украинских диверсантов. В настоящее время ситуация в местных населенных пунктах находится под контролем правоохранителей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование", – приводит ТАСС текст заявления ведомства.

Отмечается, что в результате действий диверсантов погиб местный житель. Кроме того, ранение получил 11-летний ребенок.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия погиб один человек и ранен десятилетний ребенок, которого доставили в медучреждение.

Позже СМИ сообщили, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести. Однако в пресс-службе губернатора сказали, что информации о заложниках нет.

Сотрудники ФСБ вместе с силами Минобороны РФ проводили операцию по ликвидации украинской диверсионной группы.

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