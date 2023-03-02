Власти Брянской области сообщили, что информации о заложниках пока нет

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Информации о численности диверсантов и о заложниках в Брянской области пока нет, сообщила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь губернатора региона.

По ее словам, силовые структуры работают по всей территории села Сушаны. Она также подтвердила, что в регионе действует украинская ДРГ.

"О численности ДРГ и про заложников информации нет", – заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Отмечалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.

По данным одного из агентств, группа диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

По некоторым данным, ДРГ обстреляла школьный автобус на территории области. В результате погибли два человека. Кроме того, ранения получил ребенок. Ему якобы выстрелили в спину. Девочку и еще двоих школьников с места атаки увезли очевидцы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Атаки украинских беспилотников произошли в пяти российских регионах за сутки

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