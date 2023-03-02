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Несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести человек, передает ТАСС. Уточняется, что группа диверсантов проникла в два села –Любечане и Сушаны. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Одновременно сообщается, что ДРГ обстреляла школьный автобус на территории области. В результате якобы погибли два человека. Кроме того, ранения получил ребенок. По данным СМИ, ему выстрелили в спину. Девочку и еще двоих школьников с места атаки увезли очевидцы.

Отмечается, что пострадавшая девочка жива, ее госпитализировали. Поступающие сведения о ее смерти недостоверны.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека в результате обстрела, который устроили украинские диверсанты на территории Климовского района. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Глава региона заверил, что ВС РФ прикладывают все усилия, чтобы ликвидировать диверсантов.

Российские силы сбили в Брянской области 10 украинских беспилотников. По словам Богомаза, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений также не было допущено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Атаки украинских беспилотников произошли в пяти российских регионах за сутки

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