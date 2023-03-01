В Кремле не поверили словам Подоляка, что Киев не наносит ударов по территории РФ

Фото: kremlin.ru

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не верит в то, что Киев не наносит ударов по российской территории.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что украинские силы не причастны к атакам по России.

"Мы ему не верим", – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что отечественные системы РЭБ подавили атаку беспилотников Украины в Краснодарском крае и Адыгее. В ведомстве рассказали, что после этого два БПЛА потеряли управление, а впоследствии отклонились от своей изначальной траектории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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