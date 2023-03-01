Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина непричастна к атакам по РФ

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Украинская сторона не имеет отношения к атакам по России. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Киев не атакует Россию. По словам Подоляка, украинская сторона проводит оборонительную войну для "деоккупации всех своих территорий".

28 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские системы РЭБ подавили беспилотники Украины в Краснодарском крае и Адыгее. В ведомстве рассказали, что после этого два БПЛА потеряли управление, а впоследствии отклонились от своей изначальной траектории.

Помимо этого, в Коломне дрон рухнул недалеко от газовой станции. БПЛА не оставил каких-либо разрушений после своего падения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предположил, что целью аппарата мог быть гражданский объект. Он заверил, что местным жителям ничего не угрожает.

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