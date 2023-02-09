Путин поручил кабмину разработать нацпроект по БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что весной организует совещание с представителями министерств и профильными компаниями по теме развития беспилотных летательных аппаратов, правительству необходимо в ближайшее время сформировать национальный проект по их развитию.

"Прошу Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования", – цитирует главу государства РИА Новости.

Российский лидер добавил, что на собрание будут приглашены представители министерств, ведомств и организаций, которые осуществляют деятельность в данной сфере. Путин также выразил надежду, что специалисты Агентства тоже станут участниками этого совещания.

Ранее сообщалось, что российскую систему ПВО в зоне проведения СВО в ближайшее время усилят новыми комплексами "Панцирь-СМ".

Такие технологии смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, в том числе рекеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS.



Путин начал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

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