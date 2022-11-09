ВСУ могут потерять доступ к спутниковой связи Starlink – СМИ

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Вооруженные силы Украины могут потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Modern Diplomacy.

По информации издания, после сообщений о перебоях в работе аппаратуры вблизи линии фронта и возникновения "дискуссий по поводу финансирования", в Киеве появились опасения относительно надежности этой системы, предоставленной компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX.

"SpaceX взимала с украинских военных 2,5 тысячи долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1 300 единиц была подключена, в результате чего общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 миллионов долларов. <...> В конце концов, они больше не могли позволить себе платить", – сказал один из собеседников газеты.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Украина может лишиться доступа к Starlink после того, как отключились 1 300 военных спутниковых устройств. Источники издания указывали на недостаток финансирования.

В середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Однако позднее американский предприниматель сообщил, что готов и дальше предоставлять услуги спутниковой связи на безвозмездной основе, несмотря на убытки.



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