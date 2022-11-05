На Украине отключились 1,3 тысячи терминалов Starlink – СМИ

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Опасения Киева, что ВСУ могут лишиться доступа к интернет-сервису американского предпринимателя Илона Маска Starlink, усилились после того, как отключились 1300 военных спутниковых устройств. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, проблемы возникли из-за недостатка финансирования.

Как пояснил источник телеканала, что SpaceX берет с Украины за работу Starlink 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из примерно 1,3 тысяч терминалов, в результате чего сумма к сентябрю составила почти 20 миллионов долларов.

До этого Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.

Позднее американский предприниматель сообщил, что готов и дальше предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink на безвозмездной основе, несмотря на убытки.



Илон Маск отказался от денег Пентагона для финансирования Starlink на Украине

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