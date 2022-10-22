В системе Starlink обнаружена уязвимость

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Американские ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Уточняется, что исследователи Техасского университета в Остине пришли к выводу, что Starlink может работать как система GPS.

"Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов. – Прим. ред.) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, – это уязвимость в области безопасности", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

"Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают", – приводятся в материале слова профессора Техасского университета Тодда Хамфриса.

Ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил, что готов и дальше предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink на безвозмездной основе, несмотря на убытки.

До этого Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.

После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев найдет способ обеспечить работу системы Starlink в стране.

Всего Украине были переданы примерно 20 тысяч терминалов Starlink. Операции, связанные с поставками, обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов.

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