Украинские военные пожаловались на перебои в работе Starlink – СМИ

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Военнослужащие Украины пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что система спутниковой связи была разработана и принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

По данным сотрудников киевского правительства, нарушения в работе системы привели к "катастрофическим" потерям связи. Подобный инцидент вызвал панику среди ВСУ.

На Украине считают, что причиной нарушений могли стать попытки российских военных перехватить систему.

Проблемы фиксировались в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинской армии против войск ДНР и ЛНР, сообщил источник издания.

19 сентября основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что спутниковая сеть Starlink теперь доступна на всех континентах Земли. Она предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру.

По словам предпринимателя, она теперь работает даже на Антарктиде. Однако сеть останется недоступной для жителей России, поскольку она не входит в карту покрытия, как и Белоруссия, Китай, Северная Корея, Афганистан и Иран.

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