Интернет-сеть Илона Маска стала доступна на всей Земле

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Спутниковая интернет-сеть Starlink компании Илона Маска SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли. Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Starlink теперь работает на всех континентах, "включая Антарктиду".

Ранее сообщалось, что SpaceX в третий раз отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки системы Starlink. Он стал 61-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

22 июля SpaceX вывела на орбиту новую партию из 46 интернет-спутников Starlink. Запуск произвели на ракете-носителе Falcon 9. В этот раз она стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Теперь общее количество запущенных компанией аппаратов довели до 2,9 тысячи, из которых примерно 2,5 тысячи – в рабочем состоянии.

