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Американская компания SpaceX в третий раз отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск отложен из-за непогоды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию.

Теперь запуск планируется осуществить в пятницу, 16 сентября, в 21:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 04:05 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Он должен стать 61-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

22 июля Space X вывела на орбиту новую партию из 46 интернет-спутников Starlink. Запуск произвели на ракете-носителе Falcon 9. В этот раз она стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Теперь общее количество запущенных компанией аппаратов довели до 2,9 тысячи, из которых примерно 2,5 тысячи – в рабочем состоянии.

