Фото: youtube.com/SpaceX

В четверг, 7 июля, ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию SpaceX.

Уточняется, что ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида.

Предполагается, что спутники отделятся от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности аппараты с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 километров.

В SpaceX отмечают, сеть Starlink доступна в 32 странах мира. По некоторым данным, группировкой спутников также активно пользуется Пентагон. Компания планирует в будущем развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа, чтобы создать полномасштабную сеть для обеспечения людей широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают Киеву данные. Таким образом, по его словам, они работают на врага России. По данным агентства, американские коммерческие спутники делали снимки острова Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Киева нанести по нему удар и высадить там десант.

