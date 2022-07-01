Рогозин заявил, что Россия и США обсуждают возобновление перекрестных полетов на МКС

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Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что речь идет именно о переговорах, на которые правительство дало добро. Контакты Роскосмос – НАСА по этой теме были и раньше, и на их основе "Роскосмос" подготовил предложение, направленное в правительство.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" в 2022 году планирует осуществить от 15 до 20 пусков космических аппаратов. По словам Рогозина, в настоящее время предприятия "Роскосмоса" в ускоренном темпе завершают работы по ряду аппаратов, которые планируется запустить в 2023 году.

Кроме того, осенью "Роскосмос" планирует запустить исследовательский аппарат "Луна-25". Однако запуски орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", возможно, будут отложены.

