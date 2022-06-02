Рогозин сообщил об использовании спутников "Роскосмоса" в интересах МО РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Все спутники "Роскосмоса" активно используются в интересах российского министерства обороны. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

"Не скрою, весь ресурс космических аппаратов "Роскосмоса" сейчас активно задействован в интересах Минобороны", – цитирует Рогозина ТАСС.

Кроме того, по его словам, в 2022 году предприятия космической отрасли сдадут еще ряд новых аппаратов.

При этом глава "Роскосмоса" обратил внимание на то, что у РФ на сегодняшний день отсутствуют радиолокационные устройства, которые могли бы функционировать в любую погоду и в любое время суток.

"Только в конце года появится "Кондор-ФКА". В следующем году мы сделаем еще два радиолокационных аппарата", – заключил Рогозин.

Ранее "Роскосмос" сообщил о запуске шести спутников "Скиф" в 2027 и 2029 годах. Отмечалось, что данные спутники войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера", финансирование которой составит порядка 180 миллиардов рублей.

Также осенью "Роскосмос" планирует запустить аппарат "Луна-25". Однако запуски орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", возможно, будут отложены из-за ситуации на Украине.