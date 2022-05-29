"Роскосмос" сообщил о запуске шести спутников "Скиф" в 2027 и 2029 годах

Фото: roscosmos.ru
Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из материалов журнала "Русский космос", до конца 2022 года на орбиту выведут первый спутник этого проекта. Среднеорбитальный демонстратор широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" необходим для защиты российского орбитально-частотного ресурса.
По словам Николая Тестоедова, директора предприятия ИСС Решетнева, где разрабатывают "Скифы", новая система позволит предложить пользователям широкополосный интернет и ликвидировать цифровое неравенство.
Сообщается, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.
Накануне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: