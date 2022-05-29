"Роскосмос" сообщил о запуске шести спутников "Скиф" в 2027 и 2029 годах

Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов журнала "Русский космос", до конца 2022 года на орбиту выведут первый спутник этого проекта. Среднеорбитальный демонстратор широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" необходим для защиты российского орбитально-частотного ресурса.

По словам Николая Тестоедова, директора предприятия ИСС Решетнева, где разрабатывают "Скифы", новая система позволит предложить пользователям широкополосный интернет и ликвидировать цифровое неравенство.

Сообщается, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

Накануне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.