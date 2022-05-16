"Роскосмос" готов управлять выведенными из собственности иностранцев компаниями – Рогозин

Фото: kremlin.ru
"Роскосмос" готов брать близкие по профилю предприятия в свое управление. Об этом в своем телеграм-канале написал глава корпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, "Роскосмос" готов наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения.
Рогозин добавил, что это возможно, если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности "бежавших из России иностранных магнатов".
Ранее Сергей Собянин заявил, что на московском заводе "Рено" начнут производить автомобили под брендом "Москвич". Он также пообещал постараться сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников.
Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.
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