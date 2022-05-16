Российские активы Renault переходят в государственную собственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Соответствующее соглашение уже подписано, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".

При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих 6 лет.

"Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости "АвтоВАЗа" и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он добавил, что ФГУП "НАМИ" имеет большой опыт в автомобильной промышленности, современную научно-исследовательскую и производственную базу. По его словам, благодаря этому предприятие успешно исследует, проектирует и разрабатывает транспорт.

При этом на заводах "АвтоВАЗа" продолжится выпуск всей линейки LADA. Компания также будет заниматься сервисным обслуживанием автомобилей Renault на российском рынке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

