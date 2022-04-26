На заводе Renault в Москве будут выпускаться другие автомобили – Мантуров

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Французский автомобильный производитель Renault передаст долю в московском предприятии столичному правительству, там будут выпускаться другие автомобили. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Renault <...> из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" – Москве, как субъекту", – приводит слова министра ТАСС.
Мантуров подчеркнул, что московская площадка продолжит работу. Он также не исключил, что это будут машины "АвтоВАЗа".
68-процентную долю в "АвтоВАЗе", уточнил глава Минпромторга, Renault передаст российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение 5–6 лет. По словам министра, скорее всего, ее получит институт НАМИ. При этом он подчеркнул, что речь не идет о национализации.
"Ожидается, что это будет, условно, сделка "за рубль", – добавил глава министерства промышленности и торговли РФ.
В конце марта Renault приостановил работу своего московского завода. В компании заявили, что действуют ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.
25 февраля компания Renault уже объявляла о приостановке производства в РФ с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Позже столичный завод Renault возобновлял производство.
Renault передаст долю в московском предприятии правительству Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: