На заводе Renault в Москве будут выпускаться другие автомобили – Мантуров

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Французский автомобильный производитель Renault передаст долю в московском предприятии столичному правительству, там будут выпускаться другие автомобили. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Renault <...> из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" – Москве, как субъекту", – приводит слова министра ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что московская площадка продолжит работу. Он также не исключил, что это будут машины "АвтоВАЗа".

68-процентную долю в "АвтоВАЗе", уточнил глава Минпромторга, Renault передаст российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение 5–6 лет. По словам министра, скорее всего, ее получит институт НАМИ. При этом он подчеркнул, что речь не идет о национализации.

"Ожидается, что это будет, условно, сделка "за рубль", – добавил глава министерства промышленности и торговли РФ.

В конце марта Renault приостановил работу своего московского завода. В компании заявили, что действуют ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.

25 февраля компания Renault уже объявляла о приостановке производства в РФ с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Позже столичный завод Renault возобновлял производство.

